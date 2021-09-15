Чиновники Минобороны и одной из ОТГ на Киевщине вымогали $45 тыс. у застройщика, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

45 тыс. долларов вымогали у одного из застройщиков за содействие в строительстве жилых домов на землях одной из ОТГ Киевской области, находящихся в аренде у Минобороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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Установлено, что организаторы наладили механизм получения средств за незаконную передачу земель Министерства обороны под застройку жилых домов. Сейчас задокументировано, что участники преступной группы требовали от одного из застройщиков 45 000 долларов США за содействие в строительстве жилых домов на землях одной из ОТГ Киевской области, находящихся в аренде у Минобороны.

Для обеспечения необходимого количества земли до сделки был привлечен один из руководителей местной власти. За пролонгацию одного из договоров аренды и передаче в Миноборны еще двух участков он "запросил" 15 тыс. долларов США.

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Следователи ГБР задокументировали получение руководителем громады и посредником 10 000 долларов США за принятие необходимого решения сессии этой ОТГ о продлении договора аренды с Минобороны на один земельный участок и разрешение на изготовление проектной документации для другого.

14 сентября 2021 правоохранители задержали "на горячем" одного из руководителей Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны и посредника при получении 20 000 долларов США при заключении сделки в служебном помещении Минобороны. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, в том числе обыски по местам работы и проживания участников группы.

Решается вопрос о сообщениb задержанным о подозрении. Предварительная квалификация преступления - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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