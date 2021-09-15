Откупорила вино урожая 1775 года стоимостью более $100 тыс.: Экс-"гендиректору" "Массандры" Павленко сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Экс-"гендиректор" винзавода "Массандра" в оккупированном Крыму подозревается в разграблении национальных ценностей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК Крым.

"При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г.Севастополя сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему "генеральному директору" захваченного оккупантами винзавода "Массандра" по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет", - говорится в сообщении.

Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра" - одно из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производства высококачественных марочных вин. После оккупации полуострова Российской Федерацией, в 2014 году, имущество винзавода было незаконно захвачено оккупантами и передано в федеральную собственность - управлению делами президента РФ.

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В конце февраля 2015 подозреваемая незаконно была назначена на должность генерального директора винзавода. В сентябре того же года, во время посещения "Массандры" президентом Российской Федерации и бывшим премьер-министром Италии, подозреваемый самовольно изъяла из коллекции и откупорила одну из самых ценных бутылок энотеки - "Херес-де-ла-Фронтера" урожая 1775 года. Стоимость одной такой бутылки вина составляет более 100 тыс. долларов США, и в соответствии с законодательством Украины является национальным достоянием, имеющим значительную историческую, научную и национальную ценность для государства.

Таким образом, "генеральный директор" Массандры подозревается в совершении военного преступления, которое заключается в разграблении национальных ценностей на оккупированной территории АР Крым и города Севастополя.

В прокуратуре напомнили, что в января 2016 года указанной гражданке Украины было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Отметим, что так называемым "гендиректором" "Массандры" в оккупированном Крыму являлась Янина Павленко.

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