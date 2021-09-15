"Глаза для "Бук-М1": на вооружение ВСУ принята радиолокационная станция обнаружения "Феникс-1". ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Феникс-1" будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, у которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1" и подразделений радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ. Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех", - отметил глава Минобороны Андрей Таран.
По его словам, благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО обнаруживать и поражать воздушные цели.
Министр обороны добавил, что полученная информация с трехкоординатной радиолокационной станции обнаружения 80К6КС1 передается на пункт боевого управления и автоматизированные пункты управления радиотехнических подразделений. Это позволит применять подразделения ЗРК "Бук-М1" эффективнее.