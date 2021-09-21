Зеленский у мемориала в Нью-Йорке почтил память погибших в теракте 11 сентября 2001 года. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дом".

"Мы все видим украинские имена здесь, флаги. Это могут увидеть все, посетившие Мемориал", - сказал Зеленский, возложив цветы у мемориала.

Сообщается, что одним из многих героев-спасателей во время атаки на башни WTC был украинец Иван Скала, который служил полицейским в департаменте администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси, а 11 сентября 2001 года добровольно вызвался оказать помощь пострадавшим от теракта.

Кроме того, на своей странице в Facebook президент написал, что 20 лет назад крупнейший в истории мира теракт унес жизни 2996 человек, 12 из них были украинцами.

"Вечная память всем жертвам 9/11", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, 11 сентября́ 2001 года в СЩА произошла серия из четырех координированных террористических актов-самоубийств членами террористической организации "Аль-Каида". Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Теракт стал крупнейшим в истории США по числу жертв.

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Владимир Зеленский с украинской делегацией находится с рабочим визитом в Нью-Йорке. Основная цель визита – выступление президента на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами других государств, инвесторами, представителями крупных компаний и украинской общины.







Фото: телеканал "Дом"