Тайник со взрывчаткой выявлен вблизи ж/д станции "Дружковка" на Донетчине. Наемники РФ готовили диверсию, - СБУ. ФОТО

СБУ во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области выявила реальный схрон с боевыми средствами поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что из тайника правоохранители изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонатором. Тайник был оборудован в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции "Дружковка".

По оперативным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

"При осмотре тайника, правоохранители, среди прочего, обнаружили: 8 противотанковых реактивных гранат, 0,5 кг тротила и пластида, 3 противотанковые мины с временными взрывателями, 9 гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3, зажигательную мину-гранату, 2 стартовые заряды к противотанковой гранате, кумулятивный заряд, свыше 1,5 тыс. патронов различного калибра, дымовую шашку", - отмечают в СБУ.

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Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.