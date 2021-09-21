Граждан Украины незаконно трудоустраивали за границей в обход COVID-ограничений, схему блокировали на Буковине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области сотрудники СБУ разоблачили противоправный механизм изготовления и продажи поддельных документов, необходимых для беспрепятственного пересечения границы в условиях COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Организовали схему трое жителей Черновицкой области весной 2021 года. Для нужд своего "бизнеса" даже арендовали офис. "Клиентов" искали через перевозчиков.

Злоумышленники подделывали справки об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2; свидетельства о вакцинации международного образца и даже договора с иностранными работодателями (в условиях жесткого локдауна некоторые страны "закрылись" для туристов, но оставались доступными для иностранцев, которые в них работают).

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Для иностранцев злоумышленники также имели набор "услуг": изготавливали результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за рубежом, страховые полисы. Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений.

По данным следствия, стоимость "услуг" составляла от 200 грн за поддельную справку о результатах ПЦР-теста до 3 тыс. грн за полный пакет документов, необходимых для выезда украинского гражданина за границу. "Пакет" для иностранца злоумышленники оценили в тысячу гривен.

Такая противоправная деятельность приносила до полмиллиона гривен чистого дохода в месяц.

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В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам регистрации, постоянного места проживания и временного пребывания участников схемы, правоохранители изъяли:



- специальное оборудование для изготовления и подделки документов и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;

- поддельные штампы и печати украинских и иностранных компаний и коммунальных учреждений здравоохранения Черновицкой и других областей;

- готовые бланки и оборудование для нанесения голограмм.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

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