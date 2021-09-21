Реконструкция стадиона "Шахтер" стартовала на Черкасщине, - ОГА. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook глава Черкасской ОГА Александр Скичко.
"За 60 лет здесь выросло не одно поколение спортсменов. Тренировались футбольные команды, которые были призерами региональных чемпионатов, первенств и турниров. К сожалению, несмотря на славную историю, спортивный комплекс переживал не лучшие времена: разрушены беговые дорожки, на волейбольной и баскетбольной площадках вместо покрытия - обычный песок, а футбольное поле со сплошными препятствиями", - говорится в сообщении.
Так, в рамках президентской программы "Большая стройка" на футбольно миниполе будет уложено синтетическое покрытие.
Баскетбольно-волейбольная площадка, теннисные корты, легкоатлетические дорожки и дорожки для прыжков в длину устелят полиуретаном. Вокруг стадиона установят ограждения.
Напомним, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" запланировано развитие сотен объектов социальной инфраструктуры в Украине - садиков, школ, стадионов, больниц и приемных отделений.