Перемещение сигарет и переправка нелегалов - офицер-пограничник задержан при получении $18 тыс. взятки, - Офис ГПУ. ФОТО

Под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона задержан инспектор одного из отделов Чопского пограничного отряда во время получения неправомерной выгоды и незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 УК Украины ).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса ГПУ.

По данным следствия, пограничник требовал и получил взятку за содействие в незаконном перемещении табачных изделий и переправке нелегальных мигрантов через государственную границу Украины в Венгрию.

Кроме того, во время личного обыска у пограничника обнаружено и изъято сверток с неизвестным веществом, внешне похожей на наркотическое средство амфетамин.

Следственные действия продолжаются, решаются вопросы сообщения военнослужащему о подозрении и избрания меры пресечения.

Разоблачение преступления проводилось прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Львове, по материалам и совместно с сотрудниками территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Львове и отдела внутренней и собственной безопасности по Чопскому пограничному отряду.

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