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Украинский политзаключенный в РФ Коломиец написал письмо: Надежды уже нет ни на обмен, ни на освобождение. ДОКУМЕНТ

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Осужденный в Крыму участник Евромайдана Андрей Коломиец передал из заключения в России письмо.

Документ опубликовала в Facebook супруга политзаключенного Галина Коломиец, информирует Цензор.НЕТ.

"Здравствуйте, мои Дорогие. Хотел поблагодарить всех, кому небезразлична наша судьба, кто помогает и переживает. Надежды, конечно, уже нету ни на обмен, ни на освобождение. Наша история устарела, придется досиживать 4 года. Спасибо огромное "Мемориалу", родителям, Акименкову, Elena Efros. Вы единицы, которые поддерживают и беспокоятся о нас, не бросайте Масю (Галю), потому что если она отчаится, то некому будет меня подбадривать. Всегда Ваш Андрей", - написал Коломиец.

Украинский политзаключенный в РФ Коломиец написал письмо: Надежды уже нет ни на обмен, ни на освобождение 01

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Напомним, украинец Андрей Коломиец с 15 мая 2015 года находится под стражей в оккупированном Крыму. 10 июня 2016 года "судья Киевского районного суда" Симферополя Михаил Белоусов приговорил участника Евромайдана к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его обвинили в покушении на убийство двух бывших сотрудников подразделения МВД Украины "Беркут" во время событий на Майдане в Киеве, по нескольким статьям УК РФ: ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц (незаконченное), ст. 228 – хранение наркотических средств, ст. 30 - покушение на преступление.

В результате перенесенных пыток и частого нахождения в ШИЗО, состояние здоровья украинца ухудшилось: его часто мучают сильные головные боли, высокое давление, боли в желудке, псориаз, крошатся и выпадают зубы.

Топ комментарии

  • Super Gut
    Почему зеленая гнида за 1.5 года не вернула из плена ниодного нашего военного? Да потому что этой скотине наплевать на патриотов Украины. Ему нужны либо холуи типа лещенки, либо откровенные кацапские мрази типа дерьмаков, татаровых с бужанскими
  • Чайка Київ
    Моторошно таке читать. Боже, поможи
  • Чайка Київ
    Це політика ататоля чи ваша особиста, залишати наших хлопців в кацапських катівнях?
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