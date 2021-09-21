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1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

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В Днепропетровской области правоохранители выявили нелегальную плантацию конопли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура 01

По данным следствия, в с. Маломихайловка Покровского района группа лиц выращивала в теплице коноплю и изготавливала наркотическое средство - каннабис.

1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура 02
1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура 03

Во время проведения обыска на территории домовладения правоохранительными органами выявлено и изъято более 1400 кустов конопли (стоимость которых на "черном рынке" составляет около 7 млн ​​грн), систему капельного полива, емкости для воды, глубинный водяной насос, а также ящики для фасовки, высушивания и хранения каннабиса.

1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура 04
1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура 05

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 УК Украины

Топ комментарии

  • Alex Alex 25c39bcb
    Сделали из конопли страшилку. Сколько людей убили под марихуаной., правильно нисколько. А сколько убивают от бухла, регулярно . Но от бухла прилавки ломятся.
  • Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
    Конопля-канабіс в десятки раз безпечніший ніж алкоголь.
  • Герхард
    Эхехе... А ведь ЗЕ только-только собрался миллиард таких деревьев посадить.
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