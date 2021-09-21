1,4 тыс. кустов нелегальной конопли стоимостью 7 млн грн выявлены на Днепропетровщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области правоохранители выявили нелегальную плантацию конопли.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следствия, в с. Маломихайловка Покровского района группа лиц выращивала в теплице коноплю и изготавливала наркотическое средство - каннабис.





Во время проведения обыска на территории домовладения правоохранительными органами выявлено и изъято более 1400 кустов конопли (стоимость которых на "черном рынке" составляет около 7 млн ​​грн), систему капельного полива, емкости для воды, глубинный водяной насос, а также ящики для фасовки, высушивания и хранения каннабиса.





Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 УК Украины