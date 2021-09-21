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Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Большой разговор о будущем...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вновь собирает "слуг народа" на обучение в Трускавце. Будет большой разговор о будущем, - СМИ

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Уважительная причина

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Вот кто виноват!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Зеленский и Ермак бьют по Разумкову, пытаясь заменить главу Аппарата ВР. ДОКУМЕНТ

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Кто следующий?

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Бредоносец

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Кремлевский подарок Европе

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Работа кипит...

Бредоносец, большой разговор о будущем, кремлевский подарок Европе. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

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  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Welt Schmerz
    Бренд "Глобіно" додаємо у зашквар-лист. На щастя, м'ясоковбасних фірм у нас вистачає - причому із більш інтригуючими назвами, що нагадують фільми жахів... а-ля "М'ясна долина", "М'ясна весна", і моя улюблена особливо зловісна назва "Безлюдівський м'ясокомбінат"
  • Myko
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