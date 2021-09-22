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Отказавшегося вакцинироваться президента Бразилии Болсонару не пускают в рестораны в Нью-Йорке. ФОТО

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Пиццу прибывшему в США для участии в Генассамблее ООН политику пришлось есть на улице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Жаир Болсонару известен скептическим отношением к вакцинации. Ранее он заявлял, что его имунная система достаточно сильна, чтобы противостоять коронавирусу.

На сессию ООН его пустили. А вот в ресторан - нет. В Нью-Йорке действуют карантинные ограничения, так что в своей первый вечер в этом городе президенту Бразилии и его окружении пришлось есть пиццу прямо на улице рядом с отелем "Манхеттен".

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Отказавшегося вакцинироваться президента Бразилии Болсонару не пускают в рестораны в Нью-Йорке 01

Ранее мэр Нью-Йорка Де Блазио обратился к мировым лидерам с просьбой сделать прививки перед посещением сессии. Однако никаких доказательств иммунизации от них не требовали.

Сначала глава ООН Антонио Гутерриш поддержал просьбу властей Нью-Йорка, но сказал, что не может заставить дипломатов показать доказательства вакцинации или не пустить их на сессию. В частности, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что это будет дискриминацией.

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Болсонару ранее не раз ставил под сомнения рекомендации медиков относительно противодействия коронавирусу. Летом 2020 года он и сам заболел COVID-19, а сообщил об этом на пресс-брифинге, нарушив самоизоляцию. Для того, чтобы обязать президента Бразилии носить маску, понадобилось решение суда.

Отказавшегося вакцинироваться президента Бразилии Болсонару не пускают в рестораны в Нью-Йорке 02
Отказавшегося вакцинироваться президента Бразилии Болсонару не пускают в рестораны в Нью-Йорке 03

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  • Дмитрий Шкицкий
    Просто идиотизм. Это как в Германии- стоишь в очереди за каким-нибудь фастфудом, друг другу в затылок дышишь, ничего. А вот сесть за столик, только с предъявлением разрешающих докууументов, иначе заразишься .

    Или на работе- через главный вход обязательно в маске)) а в курилке, или в столовке- хоть чихай в тарелку коллеге, всем плевать.
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