Ремонт 53-летнего моста завершен на Харьковщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

На дороге М-20 Харьков - Щербаковка завершен ремонт моста, который был построен в 1968 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Во время проведения ремонтных работ в рамках программы "Большая стройка" рабочие выполнили поочередный демонтаж мостового полотна сначала одной половины сооружения, а затем другой.

На мосту была установлена монолитная накладная плита и проведена гидроизоляция. Также здесь были уложены два слоя асфальтобетонного покрытия и отремонтированы опоры.

В ходе ремонта подрядчик установил новое перильное и барьерное ограждение, водоотведение, нанес разметку и заменил подферменники.

Напомним, национальная программа восстановления мостов является важной составной частью программы Владимира Зеленского "Большая стройка". В рамках этой программы в прошлом году уже было восстановлено 216 мостов и искусственных сооружений.

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