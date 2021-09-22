Фото машины Шефира сразу после покушения: Следы всех пуль
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также стрелявший попал по капоту и задней части автомобиля.
Как рассказал в комментарии журналистам Алексей Хоменко, руководитель прокуратуры Киевской области, обстоятельства покушения сейчас устанавливаются.
"Автомобиль, в котором находился Сергей Шефир, ехал в направлении Киева между селами Ходосовка и Лесники. По автомобилю из лесопосадки было осуществлено около 18 выстрелов из автоматического оружия. Сам Шефир не пострадал, однако ранения получил его водитель. Сейчас, по словам медработников, его жизни ничего не угрожает", - рассказал он.
Сейчас, по словам Хоменко, расследуется уголовное производство по ст. 115 УК (покушение на убийство двух и более лиц).
"Сейчас отрабатывается ряд версий. Учитвая то, что сейчас продолжается осмотр места происшествия, я не могу озвучить эти версии, поскольку это повредит следствию.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.