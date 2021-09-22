Мобильный стоматологический кабинет, находящийся на Донбассе с 2016 года, вряд ли переживет эту зиму, нужна помощь, - волонтер Ященко. ФОТОрепортаж
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Волонтер Игорь Ященко просит помощь в восстановлении автомобиля, который выполняет функции мобильного стоматологического кабинета на Донбассе.
Об этом волонтер сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, мобильный стоматологический кабинет находится в строю с 2016 года, что не могло не сказаться на его состоянии.
Волонтеру после очередной поломки заявили: "Машина уже исчерпала свой ресурс и вряд ли переживет эту зиму".
Реквизиты для помощи:
4149 6293 8116 4193.