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Мобильный стоматологический кабинет, находящийся на Донбассе с 2016 года, вряд ли переживет эту зиму, нужна помощь, - волонтер Ященко. ФОТОрепортаж

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Волонтер Игорь Ященко просит помощь в восстановлении автомобиля, который выполняет функции мобильного стоматологического кабинета на Донбассе.

Об этом волонтер сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мобильный стоматологический кабинет находится в строю с 2016 года, что не могло не сказаться на его состоянии.

Волонтеру после очередной поломки заявили: "Машина уже исчерпала свой ресурс и вряд ли переживет эту зиму".

Реквизиты для помощи:

4149 6293 8116 4193.

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Мобильный стоматологический кабинет, находящийся на Донбассе с 2016 года, вряд ли переживет эту зиму, нужна помощь, - волонтер Ященко 01
Мобильный стоматологический кабинет, находящийся на Донбассе с 2016 года, вряд ли переживет эту зиму, нужна помощь, - волонтер Ященко 02
Мобильный стоматологический кабинет, находящийся на Донбассе с 2016 года, вряд ли переживет эту зиму, нужна помощь, - волонтер Ященко 03
Мобильный стоматологический кабинет, находящийся на Донбассе с 2016 года, вряд ли переживет эту зиму, нужна помощь, - волонтер Ященко 04

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