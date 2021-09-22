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На Хортице установят арт-объект "Круг": "Каждый сможет найти свой смысл". ФОТО

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Арт-объект разместят на Холме с флагштоком, который восстановили в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, открытие инсталляции состоится накануне 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.

Большое металлическое кольцо с постаментом высотой семь метров установят под таким углом к ​​солнцу, что можно будет ловить особые природные моменты.

"В зависимости от восхода или заката, можно ловить солнце в себе, задерживать его лучи, не только наблюдать за красотой вокруг, но и быть соучастником действа. Любая такая инсталляция должна быть доступной и понятной, с которой можно взаимодействовать", - рассказал творческий руководитель коллектива авторов арт-объекта Богдан Кривошея.

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Отмечается, что "Круг" на Холме с флагштоком станет "магнитом" для туристов и именно с этой точки будет начинаться знакомство с островом.

"Это одна из самых совершенных фигур, бесконечная энергия, этот круг единения. Каждый сможет найти свой смысл арт-объекта. Обычно люди сами начинают изобретать ассоциации. Хотелось бы, чтобы этот арт-объект вызвал чувство покоя, единства, целостности", - добавил Кривошея.

Возрождение острова Хортица проходит в рамках проекта "Большая реставрация" - части программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", а также при поддержке Группы Метинвест. Метинвест также инициирует уникальное световое лазерное шоу на октябрьские праздники.

Напомним, первая леди Елена Зеленская во время своего визита в Запорожье рассказала, что Хортица станет первым в Украине полностью безбарьерным туристическим объектом.

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На Хортице установят арт-объект Круг: Каждый сможет найти свой смысл 01
На Хортице установят арт-объект Круг: Каждый сможет найти свой смысл 02

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Топ комментарии

  • Африкан_Свиридович
    Екологи, до речі, дуже не в захваті від цієї реставрації, бо Хортиця - це ж і заповідник!
  • Александр Лихошва
    Были бы деньги в бюджете, а как отмыть их, это не проблема
  • roadstar
    Хих!!!! ..ну .....нуууу...если вы ....уже делаете ...ВРАТА БОГОВ....то уже доделайте до конца. Первое - сама инсталляция должна быть очень массивный монолит и единый материал, без каких либо сочленений и вставок Это кардинально важно. Для того, чтобы пройти сквозь кольцо, вам не нужны гигантские размеры - достаточно рост среднего человека. Сделав шаг, всего лишь шаг!!!...кольцо само вас затянет.

    Второе, Если вы делает врата без стационара(т.е гравитационного излучателя) то вам сто проц нужны....НИШИ.......минимум ДВЕ!!!! ...по краям монолита. Их можно сделать с одной стороны, но надо знать правила(а их вам никто не расскажет, слишком вы рискованные!). В идеале это две ниши по разным краям монолита. Чтобы было понятно по размерам, там должен помещаться небольшой глиняный сосуд.

    Нууу ...вот такие......ОБЩИЕ ...требования ...во Вселенной.
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