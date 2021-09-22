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Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес. ФОТОрепортаж

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Правоохранители эвакуировали со стоянки автомобиль первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Автомобиль, в котором находился во время покушения помощник Зеленского Сергей Шефир, эвакуировали со стоянки. 

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Тем временем, в лесу и лесополосе вдоль дороги, где предположительно мог располагатся стрелок, работает большое количество представителей силовых структур: нацгвардейцы с оружием прочесывают местность, а криминалисты и полицейские с обследуют местность с металлоискателями. 

Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 01
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 02
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 03
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 04
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 05
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 06
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 07
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 08
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 09
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 10
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 11
Покушение на Шефира: правоохранители с автоматами и металлоискателями прочесывают лес 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Партизан ищут?
  • Scorpman Y
    єто хорошо что с автоматами.. картинка для зебилов красивая)) а ведь мог ли бы на танках и с вертолетов бомбить!
  • Garry Grant
    Шоу уродов. Тьфу.
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