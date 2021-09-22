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Генерал-лейтенант ВС РФ уведомлен о подозрении по факту блокирования воинской части в Крыму в 2014 году, - Офис генпрокурора. ФОТО

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Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении командиру десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил РФ в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2014 года командир 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ и около 50 военнослужащих под его руководством окружили периметр и заблокировали воинскую часть А2320 (36-ю отдельную бригаду береговой обороны ВМС ВС Украины), дислоцированную в с.Перевальное в Крыму. Во исполнение его приказа по периметру части была размещена военная техника, препятствовавшая свободному выходу и выезду с территории воинской части.

В дальнейшем командир десантно-штурмовой бригады ВС РФ дал приказ подчиненным вооруженным военнослужащим окружить парк боевых машин части А2320, что сделало невозможным доступ украинских военнослужащих к ней.

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Генерал-лейтенант ВС РФ уведомлен о подозрении по факту блокирования воинской части в Крыму в 2014 году, - Офис генпрокурора 01
Генерал-лейтенант ВС РФ уведомлен о подозрении по факту блокирования воинской части в Крыму в 2014 году, - Офис генпрокурора 02
Генерал-лейтенант ВС РФ уведомлен о подозрении по факту блокирования воинской части в Крыму в 2014 году, - Офис генпрокурора 03

Также отмечается, что в настоящее время подозреваемый в звании генерал-лейтенанта проходит службу в Южном военном округе ВС РФ. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.110, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

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Топ комментарии

  • Pavlik Morozov 606ce595
    Тараканам в их головах повестки до сраци))) Вот ежели б в бошку прилетело шото не меньше калибра 9 мм., а ышшшшо получшее 12 мм., хотя не жалко более покрупнее шелезяку ))) Вот тадыть ватоголовой косопузой рязани чявойта и дайдеть
  • Green sheet
    Нужно не только генералам и а простым кацапам рассылать повестки за незаконное проникновение в крым. Чтобы у них в темечке понемногу шевелились тараканы.
  • Oleg Razin
    Главное довести начатое до конца. Суд, приговор и запрос в Интерпол. Причем не только генералам, а и младшим офицерам, прапорщикам и сержантам. Пущай сидят безвылозно в своей кацапландии. Рано или поздно хоть один таракан да решится выползти и .......
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