Генерал-лейтенант ВС РФ уведомлен о подозрении по факту блокирования воинской части в Крыму в 2014 году, - Офис генпрокурора. ФОТО

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении командиру десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил РФ в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2014 года командир 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ и около 50 военнослужащих под его руководством окружили периметр и заблокировали воинскую часть А2320 (36-ю отдельную бригаду береговой обороны ВМС ВС Украины), дислоцированную в с.Перевальное в Крыму. Во исполнение его приказа по периметру части была размещена военная техника, препятствовавшая свободному выходу и выезду с территории воинской части.

В дальнейшем командир десантно-штурмовой бригады ВС РФ дал приказ подчиненным вооруженным военнослужащим окружить парк боевых машин части А2320, что сделало невозможным доступ украинских военнослужащих к ней.

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Также отмечается, что в настоящее время подозреваемый в звании генерал-лейтенанта проходит службу в Южном военном округе ВС РФ. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.110, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.