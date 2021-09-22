Школьник поджег церковь в Одесской области, потому что его обижал сын священника. ФОТО

Церковь погасили местные жители. 12-летний мальчик признался в поджоге, на его родителей составят протокол.

Об этом сообщили в Болградском райотделе полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар произошел накануне вечером. Пострадавших нет, но храм теперь нуждается в ремонте.

"Полицейские выяснили, что к поджогу причастен 12-летний местный житель. Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил", - рассказали в полиции.

Местные СМИ пишут, что мальчик выбрал в качестве объекта для мести церковь, потому что его обидчик - сын местного священника.

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Дело расследуют по ч. 2 ст. 194 (умышленное нанесение вреда имуществу). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Но сажать подростка не собираются - ему всего 12. Вместо этого на его родителей составят протокол о невыполнении обязанностей.

"Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе - проверяют информацию о возможном буллинге среди подростков. В случае подтверждения этого факта будет дана правовая оценка действиям каждого его участника", - добавили в полиции.

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