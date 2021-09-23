ФОПы и "евробляхеры" пикетируют Раду. В "Слуге народа" считают митинги проплаченными: "Хотят заработать немного денюжек на протестах". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает сегодняшнее внеочередное заседание парламента, запланированное на 16:00, политиканством. Вместе с тем, под стенами Верховной Рады проходит несколько акций протеста.

Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Дело даже не в теме, а в том, какие законопроекты коллеги согласились вынести на внеочередную сессию. Они вносят изменения в те нормы, которых уже нет, которые мы исключили еще год назад… Например, норма о кэшбеке, которую они пытаются изменить, уже не действует. И таких норм достаточно много", - подчеркнул политик.

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По словам Гетманцева, эти законопроекты устарели, и морально, и юридически.

"Это такая голая, ничем не прикрытая, политика тех мошенников, которые будоражат народ, выводят его на улицу, чтобы просто заняться своим политическим будущим вместо того, чтобы заняться интересами страны. И параллельно, конечно, заработать немного денюжек на протестах, потому что организаторы этих протестов, которые мы сегодня видим на улице, это большие бизнесмены", - добавил "слуга народа".

Отметим, что с утра под зданием Рады проходят акции протеста.

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В частности, "SaveФОП" проводит акцию "Збережіть спрощену систему оподаткування!". Требование акции: принять законопроекты № 3853-1 (2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Также под Радой митингуют владельцы автомобилей с европейской регистрацией, так называемых евроблях. Они требуют доступной растаможки для граждан.

Кроме того, свою акцию "против беспредела власти" проводит ОПЗЖ.









































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ