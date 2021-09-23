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ФОПы и "евробляхеры" пикетируют Раду. В "Слуге народа" считают митинги проплаченными: "Хотят заработать немного денюжек на протестах". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает сегодняшнее внеочередное заседание парламента, запланированное на 16:00, политиканством. Вместе с тем, под стенами Верховной Рады проходит несколько акций протеста.

Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Дело даже не в теме, а в том, какие законопроекты коллеги согласились вынести на внеочередную сессию. Они вносят изменения в те нормы, которых уже нет, которые мы исключили еще год назад… Например, норма о кэшбеке, которую они пытаются изменить, уже не действует. И таких норм достаточно много", - подчеркнул политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект об олигархах сегодня обязательно будет проголосован в Раде, несмотря ни на что, - "слуга народа" Гетманцев

По словам Гетманцева, эти законопроекты устарели, и морально, и юридически.

"Это такая голая, ничем не прикрытая, политика тех мошенников, которые будоражат народ, выводят его на улицу, чтобы просто заняться своим политическим будущим вместо того, чтобы заняться интересами страны. И параллельно, конечно, заработать немного денюжек на протестах, потому что организаторы этих протестов, которые мы сегодня видим на улице, это большие бизнесмены", - добавил "слуга народа".

Отметим, что с утра под зданием Рады проходят акции протеста.

В частности, "SaveФОП" проводит акцию "Збережіть спрощену систему оподаткування!". Требование акции: принять законопроекты № 3853-1 (2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Также под Радой митингуют владельцы автомобилей с европейской регистрацией, так называемых евроблях. Они требуют доступной растаможки для граждан.

Кроме того, свою акцию "против беспредела власти" проводит ОПЗЖ.

ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 01
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 02
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 03
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 04
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 05
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 06
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 07
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 08
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 09
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 10
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 11
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 12
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 13
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 14
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 15
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 16
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 17
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 18
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 19
ФОПы и евробляхеры пикетируют Раду. В Слуге народа считают митинги проплаченными: Хотят заработать немного денюжек на протестах 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ комментарии

  • Герхард
    Перевожу Гетманцева:

    "Мы уже год назад ограбили народ. И нечего его теперь будоражить."

    Зебилы, вам повезло. Гетманцев беспокоится, чтобы вас не будоражили по мелочам.
  • 18c49ed2
    Люди как-раз и пытаются исправить тот треш, который вы, мошенники, натворили в экономике и финансах.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    мерзкий ватник открыл свой рот
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