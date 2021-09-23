Три схрона боевиков выявлены на Донбассе. Среди изъятого - взрывчатка и противотанковые мины, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в районе операции Объединенных сил три схрона с боевыми средствами поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что из тайников изъяты 1 кг пластида с взрывным запалом, 13 противотанковых мин с взрывателями и почти 4000 патронов различного калибра.

По оперативным данным, тайники обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

Один из схронов был замаскирован в заброшенном гараже в Лисичанске в Луганской области. В нем среди прочего выявлено: 125 гранатометных выстрелов различных модификаций, 10 гранат РКГ-3 и Ф-1; более 2,6 тыс. патронов, в том числе к крупнокалиберному оружию.







В другом тайнике, оборудованном вблизи насосной станции на въезде в город, правоохранители изъяли более 180 артиллерийских снарядов.

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В Донецкой области в Мариуполе, в русле реки Кальчик, правоохранители обнаружили 3963 патроны различного калибра.

По материалам СБУ продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и лиц, причастных к ней.