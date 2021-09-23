Ремонт трассы Т-25-27, ведущей Ичнянскому парку, почти завершен, - Служба автодорог Черниговщины. ФОТОрепортаж

Ремонт трассы Т-25-27 Бобровица - Свидовец - Новый Быков - Ичня, которая ведет к Ичнянскому национальному природному парку на Черниговщине, близится к завершению.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Facebook-страница Службы автомобильных дорог в Черниговской области.

Сейчас на дороге наносится разметка.

Всего в рамках президентской программы "Большая стройка" должны быть восстановлены 45 километров дороги Т-25-27 от Нового Быкова в Монастырище. Ремонт на объекте начался в октябре прошлого года.

"Дорога соединяет две региональные трассы Р-67 Чернигов - Нежин - Прилуки - Пирятин и Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы с национальной Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка. Обеспечивает движение транзитного транспорта, в том числе тяжеловесного грузового. Дорога ведет к объектам культурного наследия и природно-заповедного фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорога ремонтируется впервые за 50 лет со времени ее построения.

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В ходе ремонта подрядчики усиливают дорогу и делают ее более выносливой к современным транспортным нагрузкам. Старый изношенный слой дорожного покрытия снимается на 10 см, укладывается новая более жесткая основа из щебеночной смеси укрепленной цементом толщиной 22 см. Сверху укладывается два слоя асфальтобетона: выравнивающий - 12 см, верхний - 5 см.

В то же время, обочины будут укреплены на ширину 1 м. Также будет проводиться расчистка и ремонт водопропускных труб, обновление мостов. Были сделаны заездные карманы и остановки для транспорта, установлены новые автопавильоны. Устанавливаются новые дорожные знаки, барьерное ограждение, направляющие устройства, устроено искусственное освещение в населенных пунктах.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году в рамках "Большой стройки" ремонт охватит 4500 км государственных дорог, а также 2000 км местных.

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