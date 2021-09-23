Еще 100 украинцев эвакуируют из Афганистана, из Кабула вылетел самолет. ФОТОрепортаж

Гражданский самолет, на борту которого находятся около 100 эвакуированных граждан, вылетел из аэропорта города Кабул (Афганистан). В Киев он прибудет в течение 24 часов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что переговоры об эвакуации длились несколько дней. В них принимали активное участие представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

"В очередной раз Украина продемонстрировала свою решительность в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались", - говорится в сообщении.

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В ГУР отметили, что украинское спецназовцы показали высокий профессионализм и еще раз доказали, что могут быть надежными партнерами для западных союзников. "Успешные действия представителей ГУР Министерства обороны Украины вывели нашу страну в десятку стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана", - отмечается в сообщении.









