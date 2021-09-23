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Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября. ФОТОрепортаж

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Сегодня, 23 сентября, состоялось очередное заседание Верховной Рады.

Сегодняшнее заседание Рады началось с перерыва для переговоров по законопроекту об олигархах. Фракции договорились о процедуре рассмотрения законопроекта: планировалось, что это займет несколько часов. Однако "Слуга народа" решила не рассматривать правки, объяснив это тем, что у них "терпение лопнуло".

В ответ оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну Рады и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента.

Но депутаты остальных фракций не согласились отстранить Стефанчука. Постатейное голосование за законопроект о деолигархизации продолжилось под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Вскоре Рада приняла закон об олигархах.

Кроме этого, парламент  назначил "слугу народа" Ионушаса главой правоохранительного комитета Рады.

Тем временем, под зданием ВР протестовали ФОПы и "евробляхеры". На митинге произошла потасовка. Правоохранители оттеснили активистов SaveФОП.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 01

Несмотря на "горячую" атмосферу в сессионном зале, "слуги народа" увлечены своими гаджетами.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 02
Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 03

"Слуги народа" аплодисментами привествуют решение об отказе рассматривать правки к законопроекту об олигархах.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 04

Счастливый "слуга народа" Николай Тищенко в вышиванке.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 05

Петр Порошенко и Артур Герасимов (оба "ЕС") что-то объясняют "слугам народа" во главе с главой фракции Давидом Арахамией.


Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 06

Переговорить с Арахамией пришел и Вадим Рабинович ("ОПЗЖ").

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 07

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк эмоционально объясняет первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку, который вел сегодняшнее заседание Рады, свою позицию по рассмотрению законопроекта об олигархах. За дискуссией наблюдает Артур Герасимов ("ЕС").

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 08

"ОПЗЖ" просит слово.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 09

"Слуга народа" Денис Герман держит на своем рабочем месте надпись "Изменить мир к лучшему".

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 10
Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 11

Дискуссия возле президиума Рады: Вадим Рабинович, Артур Герасимов, Давид Арахамия, Даниил Гетманцев ("СН").

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 12

Беседа Вадима Рабиновича и Ярослава Железняка.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 13

Артур Герасимов озвучивает председательствующему на заседании Руслану Стефанчуку свою позицию по происходящему на заседании.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 14

Депутаты блокируют трибуну Верховной Рады.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 15
Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 16

Беседа Юлии Тимошенко ("Батькивщина") и Петра Порошенко ("ЕС").

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 17

"Слуга народа" Николай Тищенко говорит что-то на ухо первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 18

Стефанчук беседует по телефону в разгар блокирования трибуны Рады.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 19

К борьбе за трибуну Рады подключился "слуга народа" Василий Вирастюк. Путь ему преградила Виктория Сюмар ("ЕС").

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 20

Порошенко и Вирастюк.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 21

"Слуги народа" достали смартфоны в ожидании того, как дальше будут разворачиваться события.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 22

Совещание оппозиционных фракций: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Артур Герасимов, Ярослав Железняк, Сергей Соболев (Батькивщина").

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 23

Порошенко и Тимошенко продолжают дискуссию.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 24

Стефанчук объявляет о поступлении заявления с требованием отстранить его от проведения заседания Рады.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 25
Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 26

Стефанчук берет самоотвод на время рассмотрения вопроса о его отстранении.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 27

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выглядит потрясенным.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 28

Вице-спикер Елена Кондратюк беседует с Давидом Арахамией и Русланом Стефанчуком.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 29

Нардеп "ЕС" Николай Княжицкий говорит представляющему законопроект об олигархах Федору Вениславскому ("СН"), что возмущен отказом предоставить слово авторам поправок.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 30

Нардепы "ЕС" Николай Княжицкий и Ирина Геращенко во время того, как их коллеги нажимают кнопки, скандируют возле президиума Рады: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!" и требуют рассмотреть их поправки к законопроекту об олигархах.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 31
Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 32

Скандирование "Лукашенко!" и сравнение происходящего в Раде с авторитарным режимом в Беларуси рассмешило председательствующего на заседании Руслана Стефанчука.

Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября 33

Геращенко держит плакат с надписью "Лука".

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • Виктор Ле
    Их будут судить? Зеленое дерьмо.
  • jklpqrs
    В Украине - узурпация власти уровня 20-30-х годов прошлого столетия. Такой концентрации власти в одних руках не было со времен Гитлера и Сталина. Напоминаю цену вопроса: как минимум 15 миллионов убитых и отправленных в Сибирь, каннибализм. Народу от этого лучше не стало. И еще, самое неприятное: узурпация власти - это 100% революция с развалом страны. Так работает история. Так всегда было и так всегда будет.
  • Дяди Васи Ученик
    Iпало у стефанчука, що срака юзiка з сивохою разом! Типаж, його мать!
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