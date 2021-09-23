Блокирование трибуны, звонок Стефанчуку, Порошенко и Вирастюк, счастливый Тищенко и потрясенный Арахамия, - работа Рады 23 сентября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 сентября, состоялось очередное заседание Верховной Рады.

Сегодняшнее заседание Рады началось с перерыва для переговоров по законопроекту об олигархах. Фракции договорились о процедуре рассмотрения законопроекта: планировалось, что это займет несколько часов. Однако "Слуга народа" решила не рассматривать правки, объяснив это тем, что у них "терпение лопнуло".

В ответ оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну Рады и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента.

Но депутаты остальных фракций не согласились отстранить Стефанчука. Постатейное голосование за законопроект о деолигархизации продолжилось под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Вскоре Рада приняла закон об олигархах.

Кроме этого, парламент назначил "слугу народа" Ионушаса главой правоохранительного комитета Рады.

Тем временем, под зданием ВР протестовали ФОПы и "евробляхеры". На митинге произошла потасовка. Правоохранители оттеснили активистов SaveФОП.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Несмотря на "горячую" атмосферу в сессионном зале, "слуги народа" увлечены своими гаджетами.





"Слуги народа" аплодисментами привествуют решение об отказе рассматривать правки к законопроекту об олигархах.

Счастливый "слуга народа" Николай Тищенко в вышиванке.

Петр Порошенко и Артур Герасимов (оба "ЕС") что-то объясняют "слугам народа" во главе с главой фракции Давидом Арахамией.





Переговорить с Арахамией пришел и Вадим Рабинович ("ОПЗЖ").

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк эмоционально объясняет первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку, который вел сегодняшнее заседание Рады, свою позицию по рассмотрению законопроекта об олигархах. За дискуссией наблюдает Артур Герасимов ("ЕС").

"ОПЗЖ" просит слово.

"Слуга народа" Денис Герман держит на своем рабочем месте надпись "Изменить мир к лучшему".





Дискуссия возле президиума Рады: Вадим Рабинович, Артур Герасимов, Давид Арахамия, Даниил Гетманцев ("СН").

Беседа Вадима Рабиновича и Ярослава Железняка.

Артур Герасимов озвучивает председательствующему на заседании Руслану Стефанчуку свою позицию по происходящему на заседании.

Депутаты блокируют трибуну Верховной Рады.





Беседа Юлии Тимошенко ("Батькивщина") и Петра Порошенко ("ЕС").

"Слуга народа" Николай Тищенко говорит что-то на ухо первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку.

Стефанчук беседует по телефону в разгар блокирования трибуны Рады.

К борьбе за трибуну Рады подключился "слуга народа" Василий Вирастюк. Путь ему преградила Виктория Сюмар ("ЕС").

Порошенко и Вирастюк.

"Слуги народа" достали смартфоны в ожидании того, как дальше будут разворачиваться события.

Совещание оппозиционных фракций: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Артур Герасимов, Ярослав Железняк, Сергей Соболев (Батькивщина").

Порошенко и Тимошенко продолжают дискуссию.

Стефанчук объявляет о поступлении заявления с требованием отстранить его от проведения заседания Рады.





Стефанчук берет самоотвод на время рассмотрения вопроса о его отстранении.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выглядит потрясенным.

Вице-спикер Елена Кондратюк беседует с Давидом Арахамией и Русланом Стефанчуком.

Нардеп "ЕС" Николай Княжицкий говорит представляющему законопроект об олигархах Федору Вениславскому ("СН"), что возмущен отказом предоставить слово авторам поправок.

Нардепы "ЕС" Николай Княжицкий и Ирина Геращенко во время того, как их коллеги нажимают кнопки, скандируют возле президиума Рады: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!" и требуют рассмотреть их поправки к законопроекту об олигархах.





Скандирование "Лукашенко!" и сравнение происходящего в Раде с авторитарным режимом в Беларуси рассмешило председательствующего на заседании Руслана Стефанчука.

Геращенко держит плакат с надписью "Лука".

Фото: Цензор.НЕТ