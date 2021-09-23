Герус жмет руку Новинскому в день принятия закона об олигархах. ФОТО ДНЯ

Нардеп "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус обменялся рукопожатием со своим коллегой, депутатом "ОПЗЖ" и олигархом Вадимом Новинским.

Соответствующее фото Герус опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня плодотворно работаем в парламенте. Уже приняли ряд важных законопроектов и постановлений", - подписал он снимок.

В комментариях Герус отметил, что он обменивался с Новинским мыслями по поводу закона об олигархах.

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"Фото дня: реакция олигарха на принятие закона о борьбе с олигархами. Глава комитета по энергетике, "слуга народа" Андрей Герус в день принятия закона продемонстрировал в Фейсбуке дружеские отношения с одним из крупнейших олигархов Вадимом Новинским, ближайшим партнером Рината Ахметова. Типа юмор. А на самом деле, показывает, что с таким человеком наконец стал на равных", - прокомментировал фото главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Фото можно было подписать и так - "У людей Игоря Валерьевича хорошеее настроение из-за включения в санкции людей Рината Леонидовича", - предложил он.

"На словах Герус борется с олигархами, а что происходит на деле заметно по состоянию нашей энергетики и договорнякам с теми же олигархами. Как видим, страданий у Новинского от принятия закона о деолигархизации не заметно. К слову, Новинский - бывший гражданин России, а Герус лоббировал поставки электрики из России в 2019-21 годах. С такими "слугами" олигархи уверенно смотрят в будущее", - резюмировал журналист.



