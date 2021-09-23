Новости Фото

Украинские полярники сфотографировались в сугробах в летней одежде. ФОТО

11 34532
Таким образом они поддержали Климатический марш - акцию, напоминающую об изменениях климата.

Фото полярников в шортах и шлепанцах среди снегов опубликовал Национальный антарктический научный центр, сообщает Цензор.НЕТ.

"В воскресенье, 26 сентября 2021 года, в Киеве уже традиционно состоится Климатический марш - акция, призванная напомнить об одной из самых больших угроз для человечества: изменениях климата и связанных с этим природных катаклизмах", - сказано в сообщении.

В Национальном антарктическом центре отметили, что за последние 50 лет средняя температура на континенте выросла на +3 С⁰ - это примерно как разница климата между Украиной и Скандинавией.

Читайте: Конкурс среди желающих работать на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде - 11 человек на место, - Дикий. ИНФОГРАФИКА

Украинские полярники сфотографировались в сугробах в летней одежде 01

"Наши полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", едва ли не каждый день наблюдают последствия изменений климата. Именно поэтому они поддержали Климатический марш и призвали присоединиться к нему всех неравнодушных. Для фото они выбрали летнюю одежду, чтобы подчеркнуть аномальность тех процессов, которые происходят в уникальных экосистемах Антарктики, и привлечь внимание к этой проблеме", - сказано в сообщении.

Также читайте: Лето этого года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений, - Служба по контролю за изменением климата

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Михаил Пивоваров d2cb1588
    Нет, он просто избиратель зелёного дерьма. Это хуже дебила.
  • Олександр Рем
    Може тому що ти яскравий представник "мудрого наріда"?
  • Максим Максимович b5166c8f
    У них лето начинается .....
    Завидую....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости