Украинские полярники сфотографировались в сугробах в летней одежде. ФОТО

Таким образом они поддержали Климатический марш - акцию, напоминающую об изменениях климата.

Фото полярников в шортах и шлепанцах среди снегов опубликовал Национальный антарктический научный центр, сообщает Цензор.НЕТ.

"В воскресенье, 26 сентября 2021 года, в Киеве уже традиционно состоится Климатический марш - акция, призванная напомнить об одной из самых больших угроз для человечества: изменениях климата и связанных с этим природных катаклизмах", - сказано в сообщении.

В Национальном антарктическом центре отметили, что за последние 50 лет средняя температура на континенте выросла на +3 С⁰ - это примерно как разница климата между Украиной и Скандинавией.

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"Наши полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", едва ли не каждый день наблюдают последствия изменений климата. Именно поэтому они поддержали Климатический марш и призвали присоединиться к нему всех неравнодушных. Для фото они выбрали летнюю одежду, чтобы подчеркнуть аномальность тех процессов, которые происходят в уникальных экосистемах Антарктики, и привлечь внимание к этой проблеме", - сказано в сообщении.

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