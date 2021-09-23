Украинские полярники сфотографировались в сугробах в летней одежде. ФОТО
Фото полярников в шортах и шлепанцах среди снегов опубликовал Национальный антарктический научный центр, сообщает Цензор.НЕТ.
"В воскресенье, 26 сентября 2021 года, в Киеве уже традиционно состоится Климатический марш - акция, призванная напомнить об одной из самых больших угроз для человечества: изменениях климата и связанных с этим природных катаклизмах", - сказано в сообщении.
В Национальном антарктическом центре отметили, что за последние 50 лет средняя температура на континенте выросла на +3 С⁰ - это примерно как разница климата между Украиной и Скандинавией.
"Наши полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", едва ли не каждый день наблюдают последствия изменений климата. Именно поэтому они поддержали Климатический марш и призвали присоединиться к нему всех неравнодушных. Для фото они выбрали летнюю одежду, чтобы подчеркнуть аномальность тех процессов, которые происходят в уникальных экосистемах Антарктики, и привлечь внимание к этой проблеме", - сказано в сообщении.