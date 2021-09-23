Трое лиц обратились к смотрящему за СИЗО, чтобы получить от заключенного "моральную компенсацию". Все задержаны, - Нацполиция. ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины
"Женщина и двое мужчин после личного конфликта с гражданином решили ему отомстить и получить в качестве моральной компенсации 50 000 гривен. В связи с тем, что этот человек находился в следственном изоляторе, обратились за помощью к знакомому - однмуо из так называемых "смотрящих" за спецучреждением. "Криминальный авторитет", используя свое преступное влияние, должен был заставить задержанного отдать деньги. Однако его планам помешали полицейские", - отмечается в сообщении.
В сообщении подчеркнули: "23 сентября на основании полученных доказательств следователи полиции Киевской области сообщили женщине и двум мужчинам о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 255-3 (обращение за применением преступного воздействия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой"
Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Киевская областная прокуратура.