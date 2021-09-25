Останки троих воинов УПА перезахоронили в воинскими почестями на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

На Тернопольщине состоялось торжественное перезахоронение трех воинов Украинской Повстанческой Армии. Чин погребения возглавил архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор в сослужении с многочисленными духовенством Православной Церкви Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука Павел Подобед.

Он отметил: "Останки украинских воинов были найдены в 2020 году специалистами Мемориально-поискового центра "Доля" по инициативе и на средства Украинского института национальной памяти. Трое солдат лежали в двух могилах в лесу возле с. Большие Загайцы Кременецкого района Тернопольской области".

"Один из них - Марк Фук, является уроженцем села Темногайцы. Личность двух других установить не удалось, однако по результатам антропологической экспертизы было установлено, что они являются родственниками, возможно братьями. После эксгумации останков, по результатам консультаций с краеведами и общественностью, было принято решение об их перезахоронения на кладбище в с. Большие Загайцы", - рассказывает директор Мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета.

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Церемония перезахоронения состоялась при участии почетного караула Вооруженных Сил Украины, руководства Тернопольского областного совета во главе с Михаилом Головко, Кременецкого райгосадминистрации, и Великодеркальской ОТГ.

Почетный караул несли члены клуба военно-исторической реконструкции "Повстанец".

"Места возможных захоронений наших воинов были обнаружены краеведами из общественной организации "Мемориал Южная Волынь". Специалистами "Долі" были проведены поисковые земляные работы по установлению границ захоронений ям. Впоследствии была проведена эксгумация останков. На перезахоронении присутствовали не только чиновники, депутаты местных советов, жители близлежащих сел. Важно, что над могилой воинов УПА последний залп дали воины 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. Рядом похоронен солдат 24-й ОМБр Роман Мусий (1969 - 2014). Сегодня Украинское Государство отдала последний долг своим героям", - резюмировал представитель Украинского института национальной памяти Владислав Куценко.

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