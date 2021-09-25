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"Слуга народа" из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов. ФОТОрепортаж

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Депутат городского совета Днепра, представительница фракции "Слуга народа" Светлана Бедлецкая дважды получала социальную помощь из бюджета, но при этом смогла приобрести элитный автомобиль Mercedes GL-300, стоимостью более миллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание 49000.com.ua, приводя данные, которые депутат указала в своей декларации об имуществе и доходах.

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 01
Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 02

Как отмечается, депутат Бедлецкая получила помощь на общую сумму в 30 тысяч гривен. При этом, официальный доход "слуги народа" с предпринимательской деятельности составил 941 тысячу гривен. Еще почти два миллиона Бедлецкая выручила с продажи своей доли в частном предприятии "Днепромет". Это позволило ей также купить несколько лодок и сапбордов, чтобы устроить акцию с бесплатным катанием.

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 03

Отметим, что один каяк стоит 16-20 тысяч гривен, а сапборд — чуть более 10 тысяч.

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 04

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 05

Более того, она одалживала своим знакомым внушительные суммы — 800 тысяч гривен, 5 миллионов.

Стоит отметить, что это не единственная нестыковка в деятельности Светланы Бедлецкой. Так, на своей странице в Facebook она публично критикует яхт-клуб "Січ". При этом, через директора предприятия "Дніпромет" Бедлецкая связана с Вячеславом Дидыком, создателем и владелецем "Січі".

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 06

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 07

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 08

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 09

Слуга народа из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов 10

На крайней сессии горсовета Днепра Светлана Бедлецкая сетовала на плачевное состояние парка Глобы. Однако, как отмечает издание, в упадок парк пришел после того, как там директором была Светлана Кравченко, экс-менеджер рынка "Озерка". А "слага народа" Бедлецкая была юристом "Озерки".

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Вчера ты шерстил Криворожские помойки, а сегодня-бац и слуга народа.
  • Super Gut
    за два с половиной года у зе-уродов хорошо получилось только одно - доказать 73%, что те тупорылые лошары!
  • Бессоница
    коррупция? не. не слышали!
    почему бы сразу не подавать в суды по журналистским расследованиям, никто не знает?
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