"Слуга народа" из Днепра Бедлецкая получила 30 тыс. грн соцпомощи из бюджета, хотя купила элитный Mercedes и одалживала знакомым 5 миллионов. ФОТОрепортаж

Депутат городского совета Днепра, представительница фракции "Слуга народа" Светлана Бедлецкая дважды получала социальную помощь из бюджета, но при этом смогла приобрести элитный автомобиль Mercedes GL-300, стоимостью более миллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание 49000.com.ua, приводя данные, которые депутат указала в своей декларации об имуществе и доходах.





Как отмечается, депутат Бедлецкая получила помощь на общую сумму в 30 тысяч гривен. При этом, официальный доход "слуги народа" с предпринимательской деятельности составил 941 тысячу гривен. Еще почти два миллиона Бедлецкая выручила с продажи своей доли в частном предприятии "Днепромет". Это позволило ей также купить несколько лодок и сапбордов, чтобы устроить акцию с бесплатным катанием.

Отметим, что один каяк стоит 16-20 тысяч гривен, а сапборд — чуть более 10 тысяч.







Более того, она одалживала своим знакомым внушительные суммы — 800 тысяч гривен, 5 миллионов.

Стоит отметить, что это не единственная нестыковка в деятельности Светланы Бедлецкой. Так, на своей странице в Facebook она публично критикует яхт-клуб "Січ". При этом, через директора предприятия "Дніпромет" Бедлецкая связана с Вячеславом Дидыком, создателем и владелецем "Січі".







На крайней сессии горсовета Днепра Светлана Бедлецкая сетовала на плачевное состояние парка Глобы. Однако, как отмечает издание, в упадок парк пришел после того, как там директором была Светлана Кравченко, экс-менеджер рынка "Озерка". А "слага народа" Бедлецкая была юристом "Озерки".