Одесский полицейский Владимир Незгодинский умер от травм, полученных в результате ДТП, - полиция области. ФОТОрепортаж

В селе Каменка на Одесчине 24 сентября столкнулись Citroën и грузовик. Травмы получили пять человек, в том числе 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин были в тяжелом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области, 25 сентября умер 32-летний старший оперуполномоченный Одесского управления Департамента внутренней безопасности нацполиции Владимир Незгодинский. Причиной стали травмы, которые человек получил в ДТП 24 сентября.







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Как отмечают в ведомстве, службе в правоохранительных органах Владимир посвятил 11 лет жизни. Он был "профессионалом своего дела, замечательным другом и надежным коллегой". У Владимира осталась жена, сын и дочь.