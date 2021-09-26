Пьяный водитель на микроавтобусе врезался в полицейский автомобиль в Киеве: четыре человека получили травмы. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"На Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе столицы патрульные полицейские остановили автомобиль Skoda за нарушение правил дорожного движения. При составлении административных материалов, водитель автомобиля Ford Transit, который начал маневр перестроения из средней полосы в крайнюю правую полосу, совершил наезд на служебный автомобиль Toyota, который от удара въехал в остановленное авто Skoda", - сообщают в полиции.
В результате столкновения четыре участника ДТП получили травмы.
Одного из правоохранителей госпитализировали в медицинское учреждение с переломом ноги, а других участников после осмотра врачей отпустили домой.
Правоохранители провели освидетельствование водителя автомобиля Ford на приборе "Драгер", который показал 1.16 промилле алкоголя.
Мужчину 1992 года рождения задержали, ему готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.