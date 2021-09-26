За двое суток задержаны 6 турецких нелегалов, пытавшихся пересечь границу на Львовщине, - Госпогранслужба. ФОТО
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Троих нарушителей, которые без необходимых документов планировали попасть на территорию ЕС, задержал вчера на Львовщине наряд отдела "Краковец".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Меру ответственности иностранцев за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины (ст. 204-1 КУоАП) определит суд.
Ранее этого задержания пограничники "Краковца" остановили еще трех граждан Турции, которые вместе с гражданином Азербайджана пытались нелегально попасть в ЕС через украинскую границу.