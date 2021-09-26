За двое суток задержаны 6 турецких нелегалов, пытавшихся пересечь границу на Львовщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Троих нарушителей, которые без необходимых документов планировали попасть на территорию ЕС, задержал вчера на Львовщине наряд отдела "Краковец".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Меру ответственности иностранцев за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины (ст. 204-1 КУоАП) определит суд.

Ранее этого задержания пограничники "Краковца" остановили еще трех граждан Турции, которые вместе с гражданином Азербайджана пытались нелегально попасть в ЕС через украинскую границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе с Польшей и Венгрией задержано 14 нелегальных мигрантов, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж