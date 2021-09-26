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"Реве та стогне клімат України", - в центре Киева прошел Климатический марш. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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26 сентября на Михайловской площади в Киеве стартовал Климатический марш! Его участники выдвинули ряд требований к украинской власти и прошли маршем к Верховной Раде, где вручили свои требования чиновникам.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Как отметили организаторы акции, климатический кризис - реальность, с которой придется сталкиваться не только будущим поколениям. Мы чувствуем его последствия уже сейчас. Ужасные наводнения в Европе, Китае, Индии. Лесные пожары, вызванные аномально жаркой погодой, в Канаде, Турции, Черногории. Десятки тысяч людей пострадали, сотни погибли.

По их словам Украина тоже не отстает: в Запорожской области фиксируют смерчи, Одессу заливают наводнения, пылевое облако из Сахары накрывает всю страну, июль в столице каждый  раз бьет температурные рекорды. 

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Активисты отметили, что вышли на улицы Киева, чтобы еще раз напомнить чиновникам о наибольшей угрозе для человечества - изменение климата и природные катаклизмы, связанные с ним.

Среди требований участников - отказ от грязной энергетики и промышленности, развитие зеленой экономику, трата налогов на реальные действия власти по недопущению изменения климата. Кроме того, активисты требовали увеличить финансирование в Госбюджете на мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и природоохранные мероприятия.

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Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 01
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 02
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 03
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 04
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 05
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 06
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 07
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 08
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 09
Реве та стогне клімат України, - в центре Киева прошел Климатический марш 10

Фото, видео - Олег Богачук

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    такое впечатление что гей-параду выдали другие транспаранты... ))))
    или это за деньги ходят одни и те же? ))))
  • Green sheet
    Заметили, что на плакатах куча бреда понаписано вместо дельных советов типо запрета вывоза леса с Украины?
  • дмитрий иванов 527db324
    Только хотел спросить : а лгбт-братва где? Но тут же увидел в стройных рядах соответствующие флажки и успокоился : они на месте. На митинги как на работу ходят. Смотрю в Киеве очень много людей, которым заняться нечем и много свободного времени и энергии. Волонтёрам на фронте не хотят помочь или по Киеву гэцать прикольнее?
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