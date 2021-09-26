Близкие смогли похоронить белорусского активиста Шишова: тело выдали через 55 дней после гибели. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал БДУ.
"Сегодня, 26 сентября 2021 года, на 55 день после убийства, состоялись похороны главы БДУ Виталия Шишова. Присутствовали только близкие, это было совместным решением. Благодарим всех собравшихся на церемонии и всех, кто придет почтить память Виталия на Майдан. Напоминаем, что в следующее воскресенье планируется открытая поминальная служба по Виталию", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что белорусы вышли сегодня на Майдан, чтобы почтить память Виталия Шишова.
"Его тело только сегодня выдали для захоронения. Ждем подробного отчета перед общественностью после такой длительной экспертизы", - отмечается в публикации.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.