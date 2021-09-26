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Два человека погибли в тройном ДТП на Херсонщине, - полиция. ФОТО

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Вблизи поселка Казацкое Каховского района столкнулись три автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью около полуночи на автодороге Р-47 Херсон-Новая Каховка-Геническ вблизи пгт Казацкое Каховского района. В результате столкновения трех автомобилей два человека погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

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Следователи выяснили, что 41-летний водитель на Mercedes-Benz ехал из Новой Каховки. Перед поворотом на Казацкое он пошел на обгон ВАЗ-2107, зацепил его и выехал на встречную полосу. Там Mercedes-Benz столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте происшествия.

Событие квалифицируется по ч.3 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Два человека погибли в тройном ДТП на Херсонщине, - полиция 01
Два человека погибли в тройном ДТП на Херсонщине, - полиция 02

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Топ комментарии

  • Павел Стрембовский
    Кто вам сказал что там такой маленький поток машин? С ГЭС до развилки у Шиловой Балки на Херсон и Берислав, всегда немалый поток машин. Другой вопрос что там узкая дорога, ограниченная видимость, с крутыми поворотами, с подьемами и спусками. Там и разгонятся то негде, да и рискованно. И бьются там машины довольно часто...
  • Олег Кравцов 750452e7
    Может, на это и был расчет? Не ожидали, что дорога будет занята. Тройное ДТП. Представим, что двое гонялись на пустой дороге, "по которой 10 машин в день проезжает. А там грузовик....

    Пусть полиция разбирается.
  • Огусто
    Усі ринулись їздити по Мелітопольській. От по ній їхати просто жесть; з десяти корпусів, сім вантажні фури-зерновізники. Бо через Дар'ївку трясе дюже.
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