Два человека погибли в тройном ДТП на Херсонщине, - полиция. ФОТО

Вблизи поселка Казацкое Каховского района столкнулись три автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло минувшей ночью около полуночи на автодороге Р-47 Херсон-Новая Каховка-Геническ вблизи пгт Казацкое Каховского района. В результате столкновения трех автомобилей два человека погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

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Следователи выяснили, что 41-летний водитель на Mercedes-Benz ехал из Новой Каховки. Перед поворотом на Казацкое он пошел на обгон ВАЗ-2107, зацепил его и выехал на встречную полосу. Там Mercedes-Benz столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте происшествия.

Событие квалифицируется по ч.3 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.





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