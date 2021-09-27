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Мотоциклист погиб, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями, - полиция Харьковщины. ФОТО

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Харьковские правоохранители расследуют обстоятельства гибели мотоциклиста, который столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября около 19:30 на проспекте Тракторостроителей. На автодороге произошло столкновение трех транспортных средств: автомобилей Mitsubishi Lancer, Skoda Octavia и мотоцикла GEON", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. Сейчас устанавливается личность погибшего.

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Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Мотоциклист погиб, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями, - полиция Харьковщины 01
Мотоциклист погиб, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями, - полиция Харьковщины 02

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Мотоциклісти - це потенціальні самогубці. Сьогодні двох таких бачила, які на червоне світло н«на козочкє» проїхали. Цікаво, як довго вони будуть жити?
  • Дмитрий Шкицкий
    Каждый автолюбитель подтвердит, что "мотоциклисты-это люди, которые решили покончить жизнь самоубийством, но почему-то, с#ка, под колёсами именно моего автомобиля"
  • Игорь Билык
    Мотоцикл создан или для экстремальной поездочки на гоночной изолированной трассе или для стран мопедников аля Вьетнам, где они основной вид транспорта и быть сбитым машиной там трудновато. У нас же это самоубийство, особенно для любителей вкрутить ручку на полную.
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