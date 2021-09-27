Усик вернулся в Украину. ФОТОрепортаж

Украинский боксер Александр Усик в очень хорошем настроении вернулся в Украину после своей победы в бою с британцем Энтони Джошуа за 4 чемпионских титула - WBA, WBO, IBF и IBO.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ со ссылкой на СМИ.

Ночью 27 сентября самолет с боксером приземлился в "Борисполе". В терминале Усика ждали фанаты, близкие и журналисты.

"О реванше говорить рано. Сначала надо залечить раны, которые появились и во время подготовки, и во время боя. Поблагодарить Бога за такое нужное для страны и нашей команды выступление. И поесть то, что до сих пор есть не позволяли", - сказал он журналистам во время пресс-подхода возле аэропорта.

Он также сказал, когда в Украину прилетят пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

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"Недели через три. Их должны сделать: выгравировать там дату боя, место, имена. И тогда они приедут домой. Они уже скучают по Украине и говорят: "Саня, забери нас"", — рассказал Усик.

В завершение разговора с журналистами Александр Усик признался, что быть чемпионом "прикольно" и получил очередную порцию аплодисментов.

Как сообщалось ранее, Усик победил Джошуа единогласным решением судей.