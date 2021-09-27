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"Искала что-то в сумочке": в Киеве Range Rover врезался в гору шин, влетел на парковку и перевернулся на крышу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На Столичном шоссе в Киеве Range Rover слетел с крутого поворота на зеленую зону и врезался в гору шин. После чего автомобиль снес ограждение парковки, задел две припаркованные машины и перевернулся на крышу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Магнолия-ТВ".

Сообщается, что и водитель, и пассажир получили травмы, но ехать в больницу отказывались. Медик рассказал, что от женщин сильно пахло алкоголем.

Пассажир Range Rover рассказала, что ее подруга отвлеклась от дороги, потому что искала что-то в сумочке. Также она не возражала, что употребляла вино. Однако сказала, что не знает, употребляла алкоголь водитель внедорожника.

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Искала что-то в сумочке: в Киеве Range Rover врезался в гору шин, влетел на парковку и перевернулся на крышу 01

На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства ДТП. Водителя Range Rover впоследствии повезли на освидетельствование на состояние опьянения.

Искала что-то в сумочке: в Киеве Range Rover врезался в гору шин, влетел на парковку и перевернулся на крышу 02
Искала что-то в сумочке: в Киеве Range Rover врезался в гору шин, влетел на парковку и перевернулся на крышу 03
Искала что-то в сумочке: в Киеве Range Rover врезался в гору шин, влетел на парковку и перевернулся на крышу 04
Искала что-то в сумочке: в Киеве Range Rover врезался в гору шин, влетел на парковку и перевернулся на крышу 05
Фото: Магнолия ТВ

Топ комментарии

  • iMedvedeff
  • Константин Гладкий dcb74f43
    а битому американцу продолжало нефартить...
  • Паравоз
    Помаду то нашла?
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