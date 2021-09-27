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Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сотрудники Мукачевского районного управления полиции установили, что между поселком Кольчино и Чинадиево группа злоумышленников вырастила целую плантацию конопли. Двух вооруженных охранников объекта полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Вчера, 26 сентября, участковые офицеры полиции и сотрудники группы быстрого реагирования Мукачевского районного управления обнаружили масштабное насаждение наркосодержащих растений. Между населенными пунктами Кольчино и Чинадиево, недалеко от реки Обава, на площади около 300 квадратных метров злоумышленники обустроили наркоплантацию.

Полиция обнаружила и изъяла около 120 кустов конопли, каждая из которых от 2 метров высотой. Плантация находилась удаленно от населенных пунктов и дороги и была достаточно незаметной.

Территорию охраняли двое вооруженных мужчин, жители Чинадиево. Злоумышленники жили в палатке прямо на поле среди конопли. Полицейские изъяли у них несколько единиц холодного оружия и гладкоствольное ружье.

Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди 01

Во время осмотра места происшествия выяснилось, что поле было оборудовано специализированной для аграрных работ техникой и автоматическим поливом растений.

Полицейские изъяли все вещественные доказательства и направят эксперту для исследования. Самих фигурантов задержалии поместили в изолятор временного содержания, а по факту преступления следователи открыли производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. За содеянное подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 100 тыс. кустов конопли, стоимостью 20 млн грн, выявлены на нелегальной плантации на Кивщине, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди 02

Сейчас правоохранители устанавливают личности других возможных соучастников противозаконной деятельности.

Следствие продолжается.

Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди 03
Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди 04
Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди 05
Полицейские Закарпатья обнаружили плантацию двухметровой конопли, которую охраняли вооруженные люди 06
Фото: сайт Нацполиции

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Топ комментарии

  • Геннадій
    ЛЕГАЛІЗУЙТЕ!!!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Яка швидка група ще швидшого реагування! 😮 Треба розуміти, що двометрова конопля за нія виросла! 🤔 Нє? Анекдот - ніхто а тим паче дільничний за ціле літо ні сном, ні духом нічого не знали. 😁
  • Alex Korn 4148a992
    Ну куда они полезли? Видимо так и не поняли, почему бубочка назначил Колю-катлету смотрящим на Закарпатье. Ох, доиграются.
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