Полицейский в Запорожской области продавал большие партии наркотиков, которые были вещдоками, - ГБР. ФОТОрепортаж

Полицейский в Запорожской области подменял наркотики, изъятые у подозреваемых, на лекарства. При помощи гражданского лица он продавал изъятые наркотики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что полицейский систематически присваивал метадон и другие наркотические средства, которые изымал у подозреваемых.

Перед тем как отправить их на хранение, он подменял наркотики на обычные лекарства или визуально похожи смеси. Проддажей занимаось гражданское лицо.

26 сентября 2021 работники ГБР задержали полицейского и его пособника во время сбыта очередной партии наркотиков.

Проверяется возможная причастность других сотрудников полиции к преступлению.

В настоящее время проведены 13 обысков, в томе числе по местам работы и проживания задержанных. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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