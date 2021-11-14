Украина получила от США еще 80 тыс. кг боеприпасов, - посольство. ФОТО

Украина 14 ноября получила из Соединенных Штатов около 80 тысяч килограммов боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу посольства США в Украине.

"Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов примерно 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины. С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

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