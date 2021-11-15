Российские военные учения быстро уничтожают природу оккупированного Крыма, - эколог Василюк. ФОТО

Регулярные учения российских военных в оккупированном Крыму уничтожают природу полуострова.

Об этом заявил эколог общественной организации "Украинская природоохранная группа" (UNCG) Алексей Василюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Особенно, по его словам, страдают территории вблизи крымского полигона "Опук" на Керченском полуострове и мыса Чауда недалеко от Феодосии.

"На Керченском полуострове это почти полностью потерянная на данный момент растительность в результате загрязнения продуктами взрыва", - сказал Василюк.

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Эколог рассказал, что любой выстрел или из стрелкового оружия или из системы залпового огня вызывает химическую реакцию. Продукты взрыва смертельны для всего живого вокруг.

"Если это происходит на почве, среди этих реагентов большая часть серы. Контакт с росой, туманом, растительностью, и все это превращается в серную кислоту, растительность выгорает", - объяснил Василюк.

Журналисты вместе с экологом сравнили с помощью Google Earth Pro территорию над озером Узунларское, где расположен полигон, на карте в 2014 и 2019 годах. На снимках можно увидеть, как эти земли покрылись воронками и кратерами.

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