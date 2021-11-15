В российских стратегических бомбардировщиках Ту-160 для расчетов полета используются штурманские линейки. ФОТО

На кадрах патрулирования российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в небе Беларуси у одного из членов экипажа была замечена штурманская линейка.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованных кадрах зафиксирован полет российского Ту-160. В сообщении о полете рассказывается, что всего пилоты пролетели более 3000 км, продемонстрировав "мастерство и обучение". При этом внимание Лукашевича привлекло то, что пилот пользуется штурманской (логарифмической) линейкой. Данная линейка работает по принципу аналогового вычислительного устройства (калькулятора) и позволяет проводить различные вычисления, в том числе необходимые для навигации самолета.

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