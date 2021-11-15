Новости Фото • Война

В российских стратегических бомбардировщиках Ту-160 для расчетов полета используются штурманские линейки. ФОТО

28 884194
В российских стратегических бомбардировщиках Ту-160 для расчетов полета используются штурманские линейки. ФОТО
На кадрах патрулирования российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в небе Беларуси у одного из членов экипажа была замечена штурманская линейка.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованных кадрах зафиксирован полет российского Ту-160. В сообщении о полете рассказывается, что всего пилоты пролетели более 3000 км, продемонстрировав "мастерство и обучение". При этом внимание Лукашевича привлекло то, что пилот пользуется штурманской (логарифмической) линейкой. Данная линейка работает по принципу аналогового вычислительного устройства (калькулятора) и позволяет проводить различные вычисления, в том числе необходимые для навигации самолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия второй день подряд направляет бомбардировщики Ту-160 в Беларусь

В российских стратегических бомбардировщиках Ту-160 для расчетов полета используются штурманские линейки 01

В российских стратегических бомбардировщиках Ту-160 для расчетов полета используются штурманские линейки 02

Топ комментарии

  • офшор 95 без табу
    Це фото з країни котра намагається нав'язати свої принципи решті цивілізованого світу
  • Герхард
    Зато надежно. Ато, кто знает ваши эти бесовские американские компьютеры...
  • Андерсен a4cbf7de
    Поэтому Воронеж и беспокоится когда они в воздухе...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости