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Никопольскую трассу полностью отремонтировали в Днепропетровской области, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На Днепропетровщине уложен верхний слой асфальтобетона на последнем участке дороги Р-73 в направлении Никополя. Теперь трасса восстановлена ​​на всей протяженности, составляющей 56 км.

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

В рамках президентской программы "Большая стройка" сейчас завершаются работы по обустройству обочины. Продолжается установка знаков, двух современных автопавильонов и оборудования водоотвода.

Отмечается, что капитальный ремонт дороги проводился в последний раз в 1979 году.

"В этом году в области проделана огромная работа в дорожной отрасли. Отремонтировано около 400 км автодорог. Как местного, так и государственного значения. И развитие инфраструктуры продолжается", - отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Протяженность последнего отремонтированного участка Никопольской трассы составила 14 км. На этом отрезке была проведена полная замена дорожной одежды. Теперь здесь уложены основа из щебеночно-песчаной смеси, выравнивающий и финишный слои асфальтобетона. Общая толщина всех слоев составила 30см.

Напомним, недавно в Офисе Президента сообщили о планах программы Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года. За это время планируется восстановить всю сеть государственных дорог протяженностью 24 000 км.

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Никопольскую трассу полностью отремонтировали в Днепропетровской области, - ОГА 01
Никопольскую трассу полностью отремонтировали в Днепропетровской области, - ОГА 02
Никопольскую трассу полностью отремонтировали в Днепропетровской области, - ОГА 03

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    если все деньги пустить на дороги (хватит и украсть и что-то построить), особенно забрав половину целевого ковидного фонда (вместо лекарств, кислорода, зарплат врачам и т.д), похерив оборон/заказ и задолжав военным...
    канешна, выбирайте - дороги это так наглядно... (новенькая дорога, сдана в сентябре 2020 года... с. Алексеевка, Днепропетровская обл.)...

  • Scorpman Y
    цифры еще красноречиваее, если их сравнить:
    - при Порошенко в 2018 году построили 3.8 тыс.км дорог за 47 млрд.грн при гарантиях 5-10 лет;

    - при зеЛохе в 2020 году построили 4 тыс.км. дорог за 90+ млрд.грн при гарантиях 1-3 года)

    Президента Владимира Зеленского во время интервью изданию New York Times охватило головокружение от успехов. Иначе как по-другому назвать то, как он описал успехи в главной своей программе - дорожного строительства "Большая стройка".
    "Мы это уже сделали, и это подтверждено, 4000 км дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год мы сделали в 10 раз больше, чем за 10 лет в сумме", - сказал идейный вдохновитель закатывания в асфальт миллиардов гривень украинских налогоплательщиков, выделенных на медицину.

    Подсчитаем, соответствует ли действительности эта похвальба?

    Президент использовал размытую формулировку, поэтому будем считать, что под выражением "построили дороги" подразумевается - отремонтировали и создали новые, как это принято в официальных сообщениях.
  • Scorpman Y
    п.с. то, что даУнбас не знает о построенных дорогах в 2015..2019 гг - неудивительно, ведь ты дальше своей горловки не ездило, верно?)
    И уж тем более, понятия не имеешь о строительстве дорог по всей Украине в это время.. ведь зомбоящик про это ен визжал каждую минуту, выдавая постройки местных общин - за "достижения зеЛоха":

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