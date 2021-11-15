Никопольскую трассу полностью отремонтировали в Днепропетровской области, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине уложен верхний слой асфальтобетона на последнем участке дороги Р-73 в направлении Никополя. Теперь трасса восстановлена ​​на всей протяженности, составляющей 56 км.

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

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В рамках президентской программы "Большая стройка" сейчас завершаются работы по обустройству обочины. Продолжается установка знаков, двух современных автопавильонов и оборудования водоотвода.

Отмечается, что капитальный ремонт дороги проводился в последний раз в 1979 году.

"В этом году в области проделана огромная работа в дорожной отрасли. Отремонтировано около 400 км автодорог. Как местного, так и государственного значения. И развитие инфраструктуры продолжается", - отметил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

Протяженность последнего отремонтированного участка Никопольской трассы составила 14 км. На этом отрезке была проведена полная замена дорожной одежды. Теперь здесь уложены основа из щебеночно-песчаной смеси, выравнивающий и финишный слои асфальтобетона. Общая толщина всех слоев составила 30см.

Напомним, недавно в Офисе Президента сообщили о планах программы Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года. За это время планируется восстановить всю сеть государственных дорог протяженностью 24 000 км.

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