СБУ разоблачила три масштабные сети COVID-аферистов в Киеве, Львове и Ривном. Дельцы "обслужили" более 10 тыс. человек. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила новые сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Их противоправная деятельность в Киеве, на Львовщине и Ривненщине остановлена ​​в ходе спецопераций Службы безопасности. В общей сложности злоумышленники "обслужили" более 10 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В Киеве более полугода действовали 3 объединенных в сеть центра по изготовлению поддельных медицинских документов о вакцинации от COVID-19 и справок о результатах ПЦР-тестов.

Установлено, что сеть организовал гражданин одной из европейских стран. Он привлек к противоправной деятельности:

владельцев украинских туристических агентств, пополнявших "клиентскую базу";

врачей, вносивших недостоверные сведения о вакцинации в медицинские базы данных;

граждан Украины, изготовлявших поддельные документы.

Массовое "производство" подделок имело широкий спектр "услуг". Кроме внутренних и международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, злоумышленники изготавливали поддельные COVID-документы, якобы выданные государственными органами и медицинскими учреждениями других государств.

"Клиентская база" злоумышленников насчитывала 6 тысяч человек. Свои "заказы" они выполняли для жителей практически всех регионов Украины, в том числе и для жителей временно оккупированных территорий Украины, граждан РФ и других государств.

По данным следствия, большинство подделок – это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составляла в среднем 700-800 грн. Международное свидетельство о вакцинации стоило 3000 грн, а внесение сведений о вакцинации в базы данных без ее проведения - 10 тысяч грн.

По предварительным подсчетам, за время существования схемы злоумышленники "заработали" около 10 миллионов гривен.

На данный момент правоохранительным органам известны конкретные случаи внесения в базы данных недостоверной информации относительно невакцинированных граждан. Такая информация будет удалена.

В ходе проведения обысков по адресам осуществления противоправной деятельности и проживания участников схемы изъяты:

дубликаты печатей медицинских учреждений и бланки, которые использовались для изготовления поддельных документов, в т.ч. и образца иностранных государств;

подготовленные к отправке фейковые документы;

компьютеры и носители информации, содержащие переписку с "заказчиками";

черновую бухгалтерию и "клиентскую базу", насчитывающую более 6 тысяч человек.

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В настоящее время иностранец, организатор схемы, задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Его подельникам также готовятся подозрения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц, в том числе "клиентов" для привлечения их к ответственности.

Во Львовской области СБУ разоблачила международную группу лиц на масштабных махинациях с данными о вакцинации от COVID-19.

Правоохранители установили, что один из организаторов сделки координировал действия злоумышленников, находясь на территории одной из соседних европейских стран.

По данным следствия, жители Львова и области подделывали "документы" о вакцинации в течение 4 месяцев. Они привлекли к "делу" медработников, которые вносили персональные данные "клиентов" в электронную систему здравоохранения eHealth.

Стоимость поддельного международного COVID-сертификата составляла 250€, внутреннего - 1800-2000 гривен.

Ежедневно дельцы производили по 10-15 подделок и "зарабатывали" на этом более полумиллиона гривен ежемесячно.

В ходе обысков, проведенных по адресам работы и местам жительства злоумышленников, правоохранители изъяли:

компьютеры, с которых совершалось неправомерное вмешательство в электронную информационную систему Национальной службы здоровья Украины;

"медицинские документы", свидетельствующие о фейковых прививках;

дубликаты печатей и штампов медицинских учреждений, имеющих разрешение на прививку и выдачу сертификатов о вакцинации.

В настоящее время организатору и двоим его сообщникам сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся следственные действия по выяснению всех обстоятельств правонарушения и установлению всех причастных к сделке лиц.

COVID-махинации в Ривенской области, по материалам следствия, организовали двое жителей г. Дубно, которые не имели никакого отношения к медицине. Злоумышленники изготовляли поддельные документы с использованием настоящих реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины.

"Клиентов" искали через специально созданные группы в одной из популярных социальных сетей, а готовые "медицинские документы" посылали заказчикам через почтовые сервисы во все регионы Украины.

Стоимость подделки колебалась от 3 до 4 тысяч гривен в зависимости от срочности ее изготовления. После сверки данных "заказчики" пересылали оговоренную сумму на банковские карточки злоумышленников.

В ходе санкционированных обысков обнаружены и изъяты:

мобильные телефоны, компьютеры и флеш-накопители с перепиской с потенциальными "клиентами" и их персональными данными;

электронные файлы бланков международных сертификатов о вакцинации;

дубликаты штампов и печатей медицинских учреждений;

банковские карты, через которые производились расчеты.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к схеме лиц.

Выявление противоправной деятельности осуществляло Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности и региональные органы СБУ с участием следователей Национальной полиции Украины и под процессуальным руководством органов прокуратуры.

















Фото: сайт СБУ