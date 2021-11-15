Украина впервые передала иностранным коллегам доказательства в виде движимого имущества - Lamborghini и Rolls Royce, - Венедиктова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На выходных из международного пункта пропуска "Борисполь-аэропорт" в небо поднялся самолет с элитными авто стоимостью более 1 млн евро. Транспортные средства переданы компетентному органу Федеративной Республики Германия по запросу о предоставлении правовой помощи по делу о масштабной международной мошеннической схеме, связанной с инвестированием в несуществующие финансовые продукты.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

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Расследованием установлено, что это преступление организовано гражданами Украины, а фактически было совершено в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах. Большинство участников преступной организации разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине.

"Компетентными органами ФРГ установлено, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тыс. евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тыс. евро являются доказательствами того, что они приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий. На выполнение запроса немецких коллег наши правоохранители нашли автомобили и обеспечили наложение арестов на них в рамках международного сотрудничества. Самый сложный этап - их транспортировка в Германию", - говорится в сообщении.

По словам генпрокурора, без скоординированных действий иностранных и украинских компетентных органов выполнение таких запрашиваемых действий было бы невозможным.

В настоящее время состоялась первая с момента присоединения Украины к многосторонним конвенциям в уголовно-правовой сфере передача доказательств в виде движимого имущества - автомобилей элит-класса. Ранее иностранным странам передавались изъятые из обращения вещи, культурные ценности и другие доказательства.

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