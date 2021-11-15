Операция по "вагнеровцам" проводилась ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский, - отчет главы ВСК Безуглой. ФОТО

Президент Владимир Зеленский не давал приказа на отмену задержания "вагнеровцев", а глава Офиса Президента Андрей Ермак не имеет полномочий отдать такой приказ. Утечки информации со стороны Украины не было. Таков промежуточный вывод парламентской ВСК.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявила глава ВСК и нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

По словам Безуглой, Комиссия пришла к выводу, что меры по задержанию "вагнеровцев" начали планировать летом 2020 года, поэтому пятый президент Украины Петр Порошенко не мог их санкционировать. В то же время она отметила, что с 2018 года украинские спецслужбы проводили разведывательные мероприятия в отношении членов российских частных военных компаний, в частности "Вагнер" и "Мар", которые воевали и совершали преступления на востоке Украины.

Безуглая отметила, что документацию по задержанию членов ЧВК "Вагнер" начали готовить только после их задержания в Минске.

В связи с этим ВСК рекомендует ряд мер по улучшению работы украинской разведки. Отметив, что комиссия продолжает свою работу, Безуглая ушла, отказавшись отвечать на вопросы СМИ, поскольку, по ее словам, сегодняшнее общение заключалось только в обнародовании отчета.





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Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский отрицал факт проведения спецоперации, а глава Офиса Президента Андрей Ермак опроверг существование спецоперации и заявил, что вся эта история придумана от начала до конца.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.