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Дворник из Херсона Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу. ФОТО

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48-летний Игорь Евтушенко, работающий дворником в херсонской школе, завоевал золотую медаль на чемпионате мира по джиу-джитсу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщили в Херсонском горсовете, передает Цензор.НЕТ.

Евтушенко выступал в категории "Мастер 4" (69 кг) и победил в финале представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.

Также херсонец является действующим чемпионом Украины и Европы по джиу-джитсу.

Игорю Евтушенко 48 лет, он работает дворником в школе №57 г. Херсона. В горсовете утверждают, что он стал известен на всю страну, когда попросил в соцсетях помочь ему собрать деньги на дорогу в ОАЭ.

Дворник из Херсона Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу 01

Топ комментарии

  • newcomment
    Україна - країна мрій.
    Двірники стають чемпіонами, безробітні їздять на Лєндкрузерах, а клоунів обирають президентами.
  • Roman Novak
    Вітаємо Ігора Євтушенка! Молодець!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Не важливо де та ким ти працюєшь,важливо-хто ти є...
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