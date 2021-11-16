Украинские средства РЭБ сбили вражеский российский беспилотник "Орлан-10": "Крылатый трофей - безоговорочное доказательство присутствия войск РФ на Донбассе". ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Отмечается, что вражеский летательный аппарат внешних повреждений не получил.
"Украинские военные уже идентифицировали захваченный беспилотный самолет противника. Им оказался БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", предназначенный для ведения разведки и корректировки огня артиллерии", - говорится в сообщении.
Штаб ООС также напоминает, что Орлан-10 производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге и этот комплекс пребывает исключительно на вооружении ВС Российской Федерации.
"Крылатый трофей является безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины", - резюмировали в пресс-центре ООС.