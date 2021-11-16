Украинские средства РЭБ сбили вражеский российский беспилотник "Орлан-10": "Крылатый трофей - безоговорочное доказательство присутствия войск РФ на Донбассе". ФОТО

В районе проведения Операции объединенных сил средствами радиоэлектронной борьбы вынудили к посадке БПЛА противника, пересекшего линию разграничения в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вражеский летательный аппарат внешних повреждений не получил.

"Украинские военные уже идентифицировали захваченный беспилотный самолет противника. Им оказался БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", предназначенный для ведения разведки и корректировки огня артиллерии", - говорится в сообщении.

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Штаб ООС также напоминает, что Орлан-10 производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге и этот комплекс пребывает исключительно на вооружении ВС Российской Федерации.

"Крылатый трофей является безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины", - резюмировали в пресс-центре ООС.