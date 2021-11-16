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Украинские средства РЭБ сбили вражеский российский беспилотник "Орлан-10": "Крылатый трофей - безоговорочное доказательство присутствия войск РФ на Донбассе". ФОТО

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В районе проведения Операции объединенных сил средствами радиоэлектронной борьбы вынудили к посадке БПЛА противника, пересекшего линию разграничения в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вражеский летательный аппарат внешних повреждений не получил.

"Украинские военные уже идентифицировали захваченный беспилотный самолет противника. Им оказался БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", предназначенный для ведения разведки и корректировки огня артиллерии", - говорится в сообщении.

Украинские средства РЭБ сбили вражеский российский беспилотник Орлан-10: Крылатый трофей - безоговорочное доказательство присутствия войск РФ на Донбассе 01

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Штаб ООС также напоминает, что Орлан-10 производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге и этот комплекс пребывает исключительно на вооружении ВС Российской Федерации.

"Крылатый трофей является безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины", - резюмировали в пресс-центре ООС.

Украинские средства РЭБ сбили вражеский российский беспилотник Орлан-10: Крылатый трофей - безоговорочное доказательство присутствия войск РФ на Донбассе 02

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    "Дядя - ты дурак? Или - за деньги?" Україна і Туреччина (на відміну від "ихтамнетов") не приховують що перша купила а друга - продала безпілотники А "ихтамнеты" вдають що "Орлан-10" "шахтьори" у шахтах викопують!
  • Alex_dos
    Діло в іншому... те що байрактари офіційно куплені Україною по міждержавному договору. А рускі свині стверджують що не продавали, що не озброюють та не є стороною конфлікта. Ну як завжди, брешуть.
  • Яр Холодний
    Що ти мелеш? Ці "держзакупки" мають "односторонній порядок" Не "ДеНеэР" з "ЭЛенеРом" сертифікували закупки товарів у Росії а Росія "сертифікувала" їх товари (Правда вони крім "Груза 200" масово нічого в Росію поставлять уже не здатні!) Ти таки точно "дурак за деньги"!
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