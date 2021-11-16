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Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения. ФОТОрепортаж

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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование канала незаконной переправки за границу авиационных комплектующих военного назначения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что двое жителей Днепропетровской области организовали схему приобретения на территории Украины авиационных агрегатов и комплектующих к военной технике с последующим их незаконным вывозом в страны ближнего зарубежья для нужд военно-промышленных предприятий и военных объектов этих стран.

По результатам принятых мер товары военного назначения (авиационные насосы и контакторы) были обнаружены и изъяты на одном из таможенных постов Киевской таможни.

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В ходе обысков также изъяты более 200 единиц товаров к авиационной технике сомнительного происхождения (стартер-генераторы, плунжерные насосы, клапаны, специальные фильтры и другое пилотажно-навигационное электронное оборудование для чувствительных узлов военных самолетов), сопроводительные документы к ним, печати и штампы, бланки-паспорта на продукцию, материалы переписки фигурантов с иностранными заказчиками, электронно-вычислительная техника, средства связи и т.д.

Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 01
Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 02
Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 03
Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 04
Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 05
Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 06
Контрразведка СБУ ликвидировала канал незаконного вывоза из Украины авиационных комплектующих военного назначения 07

В настоящее время в рамках открытого следователями СБУ уголовного производства решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

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Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению всех обстоятельств и участников совершения уголовного правонарушения.

Меры по прекращению противоправной деятельности осуществлялись при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Коли завозили в Україну клістрони, теж перекрили канал. Дивне СБУ.
  • NavigatorUR
    Если бы Вы знали.. сколько их сгнило под заборами!!! Хорошо что хоть какую то копейку получили за выкупленные))) А так бы и те сгнили... И никого это не волновало. А когда загремело..начали выть о проданных!! А чего не воем о брошенных и пришедших в нелётное состояние? Их то значительно больше пропало...
  • Старый зольдат
    ЗеДол..бы, обратите внимание, что при "барИге" Порохе в Украину, для нужд ВСУ, пусть и незаконно, но ВВОЗИЛИСЬ комплектующие и запчасти, а при вашем избраннике ваЗелине-членограе ВЫВОЗЯТЬСЯ за счёт ВСУ.
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